One&Only inaugura il Kéa Island, tutto il fascino delle Cicladi

One&Only Kéa Island, secondo resort firmato One & Only in Grecia, apre ufficialmente i battenti. La struttura, a 45 minuti di speedboat da Atene, si trova nelle Cicladi e segue il primo resort del marchio in Grecia, il One&Only Aesthesis, aperto ad Atene nel 2023.

Posizionato su un promontorio e su una spiaggia di 65 ettari lungo la costa occidentale dell’isola di Kéa, One&Only Kéa Island Resort and Private Homes è formato da ville con piscine private a sfioro e viste panoramiche sul mare.

“Siamo entusiasti di introdurre il nostro secondo paradiso greco. Con due proprietà distintive, offriamo un’esperienza unica in Grecia attraverso la lente One&Only. L’isola si distingue per la sua comunità ed è un onore per noi collaborare preservare l’essenza autentica di Kéa, destinazione fuori dai circuiti tradizionali che svela un lato diverso delle Cicladi” afferma Philippe Zuber, chief executive officer di Kerzner International.

Progettate dall’architetto John Heah, le 63 ville del resort e la collezione di Private Homes rispettano le tradizioni architettoniche di Kéa, utilizzando pietra locale e marmo greco. Le ville, disponibili con una o due camere da letto, offrono ampi spazi interni ed esterni ideali per la vita all’aperto.

One&Only Kéa Island celebra la cucina locale collaborando con artigiani, agricoltori e pescatori per offrire prodotti stagionali e tradizioni dell’isola. Il ristorante Atria offre piatti greci sofisticati, mentre il lounge Kosmos serve bevande e cocktail con vista sul mare. Al bar a bordo piscina gli ospiti possono gustare snack e cocktail, mentre al wine bar Èpicora vengono proposti formaggi, salumi e una selezione di vini pregiati. Il bar Speakeasy Incognito, infine, offre una selezione esclusiva di rum e whisky.

Il Bond Beach Club si trova sulla spiaggia e propone sapori mediterranei, cocktail, musica e DJ set.

Con quattro relitti storici al largo, l’isola attira i subacquei e il centro immersioni del resort offre corsi Padi e immersioni in siti nascosti. Gli ospiti possono inoltre noleggiare uno yacht per esplorare spiagge remote ed archeologi locali guidano visite agli scavi del resort.

La One&Only Spa infine, in collaborazione con Subtle Energies, propone una vasta gamma di servizi.