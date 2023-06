Iberia crede nel charter: 300 voli in 3 mesi

15:55

Il modello charter non tramonta. Nonostante il sistema dei voli a domanda sia stato più volte dato per finito, al riaffacciarsi della stagione estiva si mostra sempre come una componente decisiva per il turismo. Lo dimostra la mossa di Iberia, che per la stagione calda mette in campo 300 voli Itc in soli 3 mesi.

Come riporta preferente.com il vettore opererà voli speciali per diversi operatori tra cui anche Msc Crociere e Costa.



I 300 voli schedulati rappresentano un incremento del 9,4% rispetto allo stesso periodo del 2022, segno che la domanda per i charter sta aumentando.



Tra le destinazioni anche diversi aeroporti italiani come Bari, Catania e Venezia, insieme ad Amburgo e Atene, oltre a Tirana ed Egitto.