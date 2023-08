Brussels Airlines, l'utile si avvicina: ecco i conti del semestre

10:10

E’ ormai sempre più vicino il ritorno in attivo per i conti di Brussels Airlines. La compagnia del gruppo Lufthansa ha infatti fatto segnare un primo semestre in grande recupero sia sul fronte del fatturato sia su quello del risultato ante imposte.

Le entrate del vettore nei primi sei mesi dell’anno sono cresciute oltre il 55 per cento raggiungendo 705 milioni di euro, mentre il risultato operativo è aumento di 54 punti percentuali arrivando a quota 744 milioni. Per quel che concerne invece il risultato ante imposte, questo è negativo ma solo per 13 milioni contro gli 89 dello scorso anno.



Balzo in avanti anche sul fronte dei passeggeri trasportati, passati da 2,7 a quasi 4 milioni.