Air Europa: oltre 8,5 milioni di posti in più per l’estate

Air Europa intensifica gli impegni in vista dell’estate. Per far fronte alla domanda per l’alta stagione la compagnia aerea si appresta ad aggiungere oltre 8,5 milioni di posti su tutto il suo network.

In questo modo, si apprende da Hosteltur, il vettore aumenterà del 4% l’offerta in Europa, Nord America e Nord Africa.

L’incremento dei posti sarà supportato dall’inserimento nello schedule di alcune novità. Tra queste l’attivazione di nuovi collegamenti verso Venezia e Atene - nel mese di giugno - e dal rafforzamento delle frequenze sulla Repubblica Dominicana.