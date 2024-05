Madagascar Airlines torna in Iata con il codice 258

Dopo una lunga assenza, Madagascar Airlines è tornata in Iata. Dall’11 marzo la compagnia aerea opera con il codice 258.

Il ritorno in Iata era un prerequisito per la transizione al GDS Amadeus, entrata in vigore lo scorso 25 marzo per la vendita dei voli.

Per permettere la distribuzione e la vendita dei voli Madagascar Airlines, la compagnia è rientrata, inoltre, nel Bsp nei principali paesi, tra cui l’Italia.

Il vettore opera attualmente da Parigi ad Antananarivo, in partnership con Corsair, con due voli settimanali.

Il network domestico del vettore comprende invece voli da Antananarivo a Toamasina, Sainte Marie, Maroantsetra, Sambava, Antisiranana, Nosy Be, Mahajanga, Morondava, Toliara e Taolagnaro.