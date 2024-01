Aeroporto di Perugia, nel 2023 superati i 530mila passeggeri

10:48

Si chiude un buon anno per l’aeroporto di Perugia. Lo scalo ha archiviato il 2023 raggiungendo la cifra record di 532.474 transiti, il 143% in più rispetto al 2019 e il 44% in più rispetto al 2022 (369.222 pax). Un risultato che ha portato l’aeroporto dell’Umbria a guadagnarsi il secondo posto in Europa per crescita, tra gli scali sotto i cinque milioni di passeggeri, con un +194% sul 2019.

Pubblicità

A contribuire alla performance, i numeri del mese di dicembre, in cui i pax hanno raggiunto quota 22.003, dato in crescita del 43% sul 2019 e del 27% sul 2022.



“Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questi straordinari risultati per il 2023, che ha visto il nostro aeroporto eccellere sia per quanto riguarda l’incremento del traffico sia per ciò che concerne la qualità del servizio erogato a compagnie e passeggeri”, ha commentato Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria, aggiungendo che “guardiamo con entusiasmo al futuro, impegnandoci a continuare a fornire servizi di alta qualità e a sostenere lo sviluppo economico del territorio”.



Il picco di traffico è stato raggiunto ad agosto, mese che ha segnato il nuovo record storico mensile - 71.214 passeggeri transitati, +28% sul record di agosto 2022 – e quello giornaliero - 3.352 passeggeri in un giorno.