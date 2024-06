Nuova responsabile vendite per Kuda: è Federica Belardelli

Nuova responsabile vendite per Kuda Tour Operator. Il t.o., nell’ottica di un rafforzamento e di un rinnovamento della propria organizzazione, ha nominato alle vendite Federica Belardelli.

Belardelli ha una grande esperienza e conoscenza della rete agenziale, maturata in diverse aziende come Ratehawk, Glamour e Gastaldi.

“Federica – si legge in una nota dell’operatore - porta in azienda una forte passione, una predisposizione alle relazioni, un amore per i viaggi e la sua voglia di raccogliere una sfida stimolante in un’azienda ambiziosa, che vuole garantire consistenza, professionalità e affidabilità in totale sincronia con i bisogni delle agenzie”.