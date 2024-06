La Corte Ue respinge il ricorso di Ryanair sugli aiuti a Air Europa

Respinto al mittente il ricorso di Ryanair che avrebbe potuto mettere a rischio l’operazione Iberia-Air Europa.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha infatti rigettato l’esposto della low cost, che aveva contestato il piano di salvataggio di Air Europa da parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, il programma di aiuti del Governo spagnolo.

Come riporta preferente.com, la Corte Ue ha affermato che “il regime di aiuti in questione non violava il principio di non discriminazione in base alla nazionalità ed era proporzionato”.

Non si tratta di un caso isolato né di una iniziativa rivolta solo ad Air Europa: Ryanair ha infatti contestato diversi aiuti concessi alle compagnie aeree negli anni del Covid.