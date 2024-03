13:22

American Airlines ha annunciato una serie di ordini per nuovi aerei per un totale di 260 nuovi velivoli.

Nel dettaglio, come riporta travelmole.com si tratta di 85 Airbus A321neo, 85 Boeing 737 Max 10 e 90 Embraer E175.



Gli ordini fanno parte del piano di investimenti per espandere l'offerta di posti premium sulle flotte narrow body.



Negli ultimi dieci anni, American ha preso in consegna oltre 600 aerei.