Club del Sole annuncia il primo programma loyalty del Gruppo

Club del Sole annuncia in una nota alla stampa il lancio di Club del Sole Rewards, il primo programma di loyalty del Gruppo, pensato per accompagnare gli ospiti oltre il momento della vacanza e trasformare ogni soggiorno in una relazione continuativa con il brand.

Più articolato di un programma loyalty, attraverso missioni dedicate, attività di engagement e soggiorni nelle strutture del Gruppo, gli iscritti possono accedere a premi “instant win”, vantaggi e benefit dedicati.

Una membership con quattro livelli

Club del Sole Rewards si sviluppa attraverso quattro livelli di membership - Explorer, Traveller, Lover e Ambassador - che accompagnano gli ospiti lungo il proprio percorso di fidelizzazione.

Tra i premi previsti figurano gift card vacanza fino a 1.500 euro, crediti per gli acquisti in villaggio, sconti presso partner selezionati e la Full Life Vip Card Club del Sole, che consente di accedere a vantaggi sulle future prenotazioni, oltre all'estrazione finale di una Full Life Maxi Gift Card del valore di 5.000 euro.

Parallelamente, ogni soggiorno contribuisce all'accumulo dei Punti Sole, consentendo agli ospiti di avanzare nei diversi livelli di membership e accedere progressivamente a benefit esclusivi, tra cui crediti per gli acquisti, upgrade, ricariche per veicoli elettrici e vantaggi dedicati.

Un'estensione delle Full Life Holidays

Il lancio di Club del Sole Rewards si inserisce in una più ampia strategia di evoluzione del brand, orientata a rafforzare la relazione con gli ospiti in ogni fase della customer journey.

Alla base di questo percorso vi è il concetto di Full Life Holidays, la filosofia di vacanza sviluppata da Club del Sole che, per la prima volta, unisce comfort e natura nella stessa esperienza. Un approccio volto a superare i confini tradizionali tra campeggio e hotel, dando vita a un nuovo modello di ospitalità Open Air capace di coniugare libertà, qualità dei servizi e contatto autentico con il territorio.