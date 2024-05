Da Civitavecchia a Barcellona con la Grimaldi Dance Fit Cruise

Grimaldi Lines tour operator annuncia il ritorno di uno degli eventi più attesi di tutto il Mediterraneo: Grimaldi Dance Fit Cruise, in programma sulla rotta Civitavecchia-Barcellona e viceversa dal 15 al 18 giugno prossimi, organizzato in collaborazione con Never Give Up Events.

Quattro giorni di divertimento, alla ricerca della forma fisica perfetta. A bordo, un team di professionisti riconosciuti a livello nazionale e internazionale trasformerà i ponti della nave in una grande palestra a cielo aperto, proponendo sessioni di zumba, raggaeton, super jump, pilates, yoga e molto altro. Le serate saranno allietate dai dj set a cura di Cristian D’Eliseo. A terra, ad accogliere i partecipanti sarà Barcellona, animata ad ogni ora del giorno e della notte.

Grimaldi Dance Fit Cruise giunge quest’anno alla sua XIII edizione, dopo aver coinvolto in 12 anni oltre 5mila appassionati di fitness e viaggi. La nave Cruise Barcelona è la location ideale per questa tipologia di viaggio.

Le quote previste per partecipare a Grimaldi Dance Fit Cruise comprendono viaggio a/r da Civitavecchia a Barcellona con sistemazione in cabina, diritti fissi e costi EU ETS, pernottamento a bordo durante la sosta in porto, tre prime colazioni, due pranzi e due cene presso il self-service di bordo, attività, assicurazione Europ Assistance.