Ginés Martínez lascia il gruppo Alpitour

Ginés Martínez conclude la sua esperienza nel Gruppo Alpitour. Secondo quanto riportato da Hosteltur, il dirigente lascerà il gruppo italiano per affrontare nuove sfide professionali.

Ginés Martínez ha iniziato la sua carriera presso Jumbo Tours Group come direttore regionale per i Caraibi, ha ricoperto il ruolo di direttore di Jumbobeds e direttore di prodotto e in seguito è diventato direttore commerciale del Gruppo.

Alla fine è stato scelto per guidare la divisione inbound del Gruppo Alpitour in qualità di ceo e vice presidente del Gruppo Jumbo Tours. Durante questo periodo è stato membro del comitato esecutivo di Alpitour.

A seguito del perfezionamento della cessione della divisione online Jumbonline a Tbo, nel dicembre 2023 è stato nominato vice presidente del Gruppo Alpitour per le relazioni internazionali e le alleanze globali, carica che ricopre tutt’oggi.