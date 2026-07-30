L’America del Sud entra nella programmazione di World Explorer. Dopo Africa e Asia, la stessa filosofia di creare e distribuire esperienze di viaggio viene portata ora in un altro pezzo di mondo sempre più richiesto dal pubblico: studio approfondito dei territori, collaborazione diretta con corrispondenti locali e massima attenzione alle esigenze della clientela italiana, con l’obiettivo di offrire agli agenti di viaggi strumenti flessibili, affidabili e facilmente personalizzabili.

“Con questa programmazione confermiamo la nostra identità - commenta Alessandro Simonetti, titolare di World Explorer - portando sotto l’egida #explorer un quadrante geografico su cui non avevamo ancora investito in modo così strutturato”.

Argentina, Cile e Perù segneranno l’esordio del tour operator nel continente sudamericano con tre linee di prodotto: itinerari tailor-made, tour smart per piccoli gruppi e i tour Explorer medio-lunghi. ”Abbiamo deciso di portare i nostri viaggiatori anche in Sud America perché crediamo in un’esplorazione che sia scambio e avventura; qui, la filosofia di World Explorer trova la sua massima espressione nell’incontro tra culture ancestrali, paesaggi maestosi e animali unici, trasformando ogni itinerario in un’eredità di emozioni indelebili” aggiunge Simonetti.