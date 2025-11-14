Le navi Princess Cruises approdano su Celebration Key

Sarà la Star Princess il primo novembre 2026 a fare scalo per la prima volta a Celebration Key, la destinazione privata di Carnival sull’isola di Grand Bahama, inaugurata la scorsa estate per la compagnia gemella Carnival.

Dopo lo scalo della Star, altre navi Princess Cruises si fermeranno a Celebration Key a cominciare da Regal Princess, che vi farà tappa il 9 novembre del prossimo anno. Come riporta Travel Weekly Caribbean Princess, Enchanted Princess, Sky Princess e Sun Princess faranno tappa sull’isola durante le stagioni Caraibi/Canale di Panama 2026-27 e 2027-28.

La nuova destinazione fa parte del più ampio e diversificato programma caraibico della compagnia, che prevede 31 porti e partenze da cinque homeport per la stagione 2027-28.

“Celebration Key - osserva Jim Berra, chief commercial officer di Princess - è una destinazione straordinaria e aggiungerla ai nostri itinerari offre agli ospiti ancora più modi per assaporare i Caraibi”.