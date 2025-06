Mappamondo in pista con le proposte di Capodanno

Capodanno a Dubai con Mappamondo, che quest’anno gioca d’anticipo e presenta già la programmazione invernale.

I voli diretti su Dubai dagli aeroporti di Bergamo, Milano, Bologna, Pisa, Roma, Torino e Venezia e il calendario favorevole hanno indotto il t.o. a confezionare formule di viaggio immersive e coinvolgenti.

Fiore all’occhiello delle proposte è il combinato di attività ed escursioni proposte durante il soggiorno, esclusive per i clienti Mappamondo con selezionate guide in italiano.

La collaborazione con i principali vettori, unita a un’accurata selezione delle strutture alberghiere proposte per il soggiorno, oltre all’assistenza giornaliera di personale italiano in hotel e al cenone di Capodanno sempre incluso nei pacchetti, rendono la programmazione di Mappamondo uno strumento di vendita strategico per le agenzie di viaggi.

Degna di nota anche l’accoglienza in una lounge dedicata all’arrivo in aeroporto, per i clienti che volano con Emirates e flydubai.

“Le nostre proposte di viaggio per il Capodanno a Dubai sono un prodotto consolidato, che pubblichiamo da più di 20 anni e che poggia su impegni importanti, fatto con attenzione ed estremamente personalizzato – ha spiegato Daniele Fornari, direttore prodotto di Viaggi del Mappamondo -. Per questo è sempre molto atteso dalla distribuzione, che a pochi giorni dall’apertura delle vendite già sta rispondendo con slancio sul fronte delle prenotazioni, anche per le proposte dedicate al Natale e all’Epifania. Mappamondo non ha mai guardato a Dubai come semplice stop-over, e il lavoro portato avanti sempre in un’ottica di scoperta di questo Emirato oggi continua a dare risultati importanti con tassi di crescita significativi sulla destinazione”.

Mentre Dubai traina le vendite per le festività, l’operatore sfodera un ricco ventaglio di proposte, già disponibili sul sito, anche per brindare al nuovo anno in Thailandia, Sudafrica, Brasile, Oman ed Argentina. Novità assoluta, il pacchetto di viaggio per trascorrere il Capodanno a Doha, in Qatar, raggiungibile con voli diretti Qatar Airways da Roma e da Milano, per una 6 giorni di scoperta, tra dune di sabbia, souqe quartieri avveniristici. La proposta prevede il soggiorno presso Le Cigale Hotel, 5 stelle, e include anche il cenone del 31 dicembre al ristorante Skyview, una location ric suggestiva con vista spettacolare sulla città.