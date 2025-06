Idee per Viaggiare riconferma il successo del Sun Siyam Iru Veli

A più di un anno dall’accordo di esclusiva con Idee per Viaggiare, il Sun Siyam Iru Veli conferma il proprio successo nel portafoglio Maldive del tour operator.

“Abbiamo raggiunto risultati importanti – spiega Roberto Maccari, co-founder di Idee per Viaggiare – anche grazie alla presenza fissa della nostra assistente italiana, in struttura”.

L’Italia è oggi il terzo mercato per arrivi, con una clientela attenta alla personalizzazione e alla qualità. Situato nell’atollo di Dhaalu, il resort 5 stelle conta 125 ville con piscina privata, house reef accessibile e cinque ristoranti tra cui Teppanyaki molto apprezzato dagli italiani.

Fra le experince più richieste, lo snorkeling con squali balena, il floating lunch o la crociera al tramonto con dj set.

“Sun Siyam Iru Veli è un prodotto su misura per il nostro pubblico, ideale per honeymooner e famiglie grazie anche a un premium all inclusive che include servizi localizzati e benefit pensati per il mercato tricolore. La nostra strategia? Offrire servizi localizzati e resort tailor-made, per un’esperienza autentica e senza compromessi”.