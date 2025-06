Idee per Viaggiare rafforza la programmazione luxury alle Maldive acquisendo, da gennaio 2025, l’esclusiva commerciale per l’Italia del Lily Beach Resort & Spa, 5 stelle situato sull’isola privata di Huvahendhoo, nell’atollo di Ari Sud.

Si consolida così il posizionamento del t.o. nel segmento upper-upscale. “È un prodotto perfettamente in linea con la nostra visione: un all inclusive di fascia alta, adatto sia a coppie sia a famiglie, con un servizio strutturato e standard elevati”, spiega Roberto Maccari, co-founder del t.o.

Inserito nel Platinum Plan All Inclusive, il resort propone benefit premium (accoglienza in aeroporto, ristorazione gourmet, 80 etichette di vini, escursioni, wellness). “La struttura ha un’architettura dell’ospitalità versatile, che ci consente di rispondere a diversi target con pacchetti personalizzabili”.

Con questa new entry, salgono a quattro le esclusive del t.o. tra Maldive e Dubai. “A un anno dalla nostra prima esclusiva maldiviana (Sun Siyam Iru Veli), continuiamo a investire su una destinazione ad alta redditività”, conclude Maccari.