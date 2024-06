Il Gruppo Tui prepara l’espansione nell’Africa subsahariana. Dopo il primo hotel a Zanzibar con il nuovo marchio Tui The Mora, l’operatore ha identificato ulteriori possibilità di crescere nel continente, in particolare lungo la costa orientale dell’Oceano Indiano.

Nei piani la creazione di un’offerta strutturata e completa. “L’Africa ha un grande potenziale”, ha dichiarato il ceo del Gruppo Sebastian Ebel, precisando che “si sta creando un nuovo cluster sulla costa orientale” e che “al centro della strategia di sviluppo delle nuove destinazioni vi è un approccio olistico”.

I marchi impegnati nello sviluppo del portfolio nell’area, riporta Travel Mole, saranno Robinson Club e Tui Blue.

“Dopo l’Africa occidentale, vediamo un grande potenziale nell’Africa orientale - ha aggiunto Ebel - non solo per gli ospiti dall’Europa, ma anche per i nuovi ospiti dal Nord e Sud America e dal Medio Oriente”.