Windstar Cruises torna in Alaska e Giappone nel 2026

Windstar Cruises, dopo aver annunciato l’ingresso in flotta di due nuove navi Star Seeker e Star Explorer nel dicembre 2025 e nel dicembre 2026, inizia a fornire qualche dettaglio sul loro posizionamento. Star Seeker, che avrà 112 suite per una capacità di 224 ospiti e sarà simile agli attuali yacht a motore di classe Star della compagnia, verrà posizionata in Alaska e Giappone nel 2026.

Star Seeker navigherà in Alaska da maggio ad agosto con crociere di 7, 10 e 11 giorni tra Juneau o Seward e Vancouver e saranno disponibili anche tour via terra prima e dopo la crociera a Denali. Star Seeker lascerà l’Alaska a fine agosto e salperà per il Giappone per iniziare le crociere Grand Japan di 10 giorni tra Tokyo e Osaka offendo itinerari fino a novembre.

“Siamo davvero felici di poter riportare i nostri ospiti in Alaska e in Giappone - ha detto il presidente di Windstar Christopher Prelog -. Sappiamo che queste sono destinazioni popolari e molte persone ci chiedono di tornare a navigare in queste acque”.