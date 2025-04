Italo e Uber accelerano sulla mobilità integrata

Si estende a nuove città il servizio nato dalla collaborazione tra Italo e Uber che, dopo il lancio iniziale a Roma e Milano, copre ora anche le stazioni di Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa, Napoli Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Padova, Treviso Centrale, Verona Porta Nuova, Vicenza, Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia e Trieste Centrale. “L’obiettivo - spiega Fabrizio Bona, chief commercial officer di Italo - è di offrire soluzioni complete ai nostri viaggiatori, in grado di agevolarne gli spostamenti, coprendo anche l’ultimo miglio”.

Attraverso le app di Italo e Uber sarà possibile prenotare il proprio transfer in anticipo, scegliendo la soluzione più adatta alle proprie esigenze grazie alla funzione Uber Reserve.

“La nostra missione - aggiunge Lorenzo Pireddu, general manager di Uber Italia - è semplificare la mobilità, offrendo soluzioni innovative e accessibili a tutti. L’espansione della partnership con Italo rappresenta un passo avanti importante, permettendo a un numero sempre maggiore di viaggiatori di spostarsi in modo comodo, sicuro e immediato dalle principali stazioni italiane”.

Per promuovere l’espansione del servizio, tutti i nuovi utenti di Uber che utilizzeranno il servizio in una delle stazioni coperte dalla collaborazione potranno usufruire di uno sconto del 50% sulle prime corse. Inoltre, per celebrare la crescita della sinergia, due treni Italo sono stati brandizzati internamente dando visibilità all’accordo con Uber.