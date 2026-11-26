La famiglia Courtin, proprietaria dell’azienda di cosmetici Clarins, ha acquisito il 100% di Evok Collection, il gruppo di alberghi di lusso francese presente anche in Italia con il Nolinski Venezia e con il Brach Roma. La cassaforte di famiglia, la Fcp-Famille C participations, aveva già una partecipazione nel gruppo alberghiero fin dal 2024, quando era entrata nel capitale con 130 milioni di euro.

Confermata dall’agenzia Afp, l’operazione ha l’obiettivo di rendere il mondo dell’hotellerie uno dei settori strategici per la holding di Clarins. “Da anni siamo convinti che il settore alberghiero rappresenti una naturale estensione strategica per Fcp - ha dichiarato sulla stampa francese Prisca Courtin, ceo di Fcp e presidente del consiglio di sorveglianza di Clarins -. La nostra ambizione è reimmaginare l’ospitalità di lusso con maggiore libertà e modernità e rendere Evok una delle collezioni più desiderabili in Europa”.

Il gruppo Evok Collection annovera nel suo portafoglio sette hotel a cinque stelle firmati Nolinski, Brach e Cour des Vosges tra Parigi, Venezia, Madrid, Roma e Saint-Tropez, con una struttura in arrivo in Val d’Isère.