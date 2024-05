Four Seasons Yacht, debutto nel 2026: “Non saremo una compagnia all-inclusive”

È fissato per gennaio 2026 il debutto di Four Seasons Yachts. La nuova compagnia di crociere di lusso promette di essere differente, proponendo una formula che si distanzierà dal solito all-inclusive.

Secondo quanto anticipa Travel Weekly, infatti, agli ospiti saranno addebitati prezzi à la carte per pranzi, cene e bevande alcoliche. Non solo, Four Seasons Yachts addebiterà i costi per suite anziché per persona.

Spiegando la strategia, il vice president of business development and sales excellence di Four Seasons Yacht, Nils Lindstad, ha dichiarato: “Si tratta di un allontanamento dal tradizionale prodotto delle crociere di lusso, che ci allinea maggiormente agli hotel e resort Four Seasons”.