Barbados: collaborazione con Cartorange per crescere sull’Italia

Passa anche dalla partnership con CartOrange la strategia per rafforzare la presenza sul mercato italiano da parte di Barbados Tourism Board. Un’intesa che ha visto il suo clou nel corso della convention di CartOrange che si è tenuta a Trieste.

In una nota l’ente dell’isola ricorda come “un dato significativo è l’incremento del 40% nella clientela italiana nell’ultimo anno, segno del crescente interesse verso Barbados come meta ideale per viaggiatori esigenti alla ricerca di esperienze autentiche e indimenticabili”.

Oltre a quella con Cartorange Barbados Tourism Marketing ha avviato nuove collaborazioni strategiche con i principali network e tour operator italiani, puntando su attività di formazione, convention, fam trip e campagne di digital marketing.