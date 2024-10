Bluvacanze rinnova l’appuntamento con il Gold Party a Rimini

Anche quest'anno Bluvacanze incontra i suoi trenta Gold Partner. Il Gold Party di Rimini è stato ancora una volta un'occasione per stringere il legame con le aziende partner e fare il punto sull'andamento di questa sinergia.



“Il fatturato realizzato quest’anno dalle adv con i nostri Gold partner ha rappresentato il 53% del totale”, commenta Claudio Busca, direttore generale Gruppo Bluvacanze. “Per il futuro, l’obiettivo rimane raggiungere il 65%”.



Una stagione, secondo Busca, per certi versi difficile ma l’ottimismo non manca. “Le cose vanno bene nonostante tutto. Ringrazio tutto il team Bluvacanze e i nostri partner per i traguardi raggiunti e il lavoro fatto insieme in questi mesi”.