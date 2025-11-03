Civitatis lancia una campagna di incentivi per le agenzie

Civitatis annuncia il lancio di un’ambiziosa campagna di incentivi rivolta a tutte le agenzie di viaggi. L’iniziativa ‘Con Civitatis, tutti vincono’ nasce con l’obiettivo di premiare sia le agenzie che iniziano la collaborazione, sia quelle già partner attive, trasformando ogni prenotazione in un’opportunità per ottenere premi di valore.

Tutte le agenzie possono accedere al ‘Mondo dei premi’, sia che abbiano effettuato prenotazioni con Civitatis, sia che si tratti della loro prima prenotazione. Civitatis incentiva, inoltre, l’inizio della collaborazione con premi che vanno oltre la commissione abituale.

I premi saranno assegnati in base al volume delle vendite, con riconoscimenti garantiti alle due agenzie con le migliori performance e un sorteggio riservato a tutte le altre partecipanti.

Tra i premi assegnati da Civitatis si contano: un'esclusiva escursione di 4 giorni nel deserto di Merzouga per due persone in categoria superiore con voli inclusi, un tour completo in Egitto, 8 giorni tutto compreso in categoria lusso per 2 persone, con voli inclusi, un iPhone 16 (128 GB) o ricariche su wallet da spendere su Civitatis.

Per partecipare e conoscere termini e condizioni completi, le agenzie possono accedere al portale di prenotazioni Civitatis o consultare direttamente il proprio account manager.