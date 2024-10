Decathlon: ecco il nostro supporto per il turismo sportivo

Decathlon si tuffa nel settore turistico, portando il suo know how in tema di sport. Dopo due anni di sperimentazione, le nuove collaborazioni del megastore con partner locali continua a crescere. “Non vogliamo sostituirci a nessuno, noi continuiamo a fare il nostro lavoro – ha dichiarato Angela Maceri, direttrice vendite B2B di Decathlon -. Vogliamo solo collaborare per incrementare il turismo esperienziale”.

Forniture di bici per cicloturismo, cayak e sub per le forniture stagionali degli stabilimenti balneari, ma anche gonfiabili o tende da campeggio per eventi aziendali, queste le principali attività per il sostegno al turismo del gruppo. “A supporto di tutte queste iniziative mettiamo a disposizione anche la comunicazione nei nostri punti vendita”, ha concluso Maceri.

R. S.