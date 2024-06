Due nuovi sales in agenzia per Spencer & Carter

Spencer & Carter amplia la squadra commerciale. Il broker assicurativo, specializzato in prodotti per il settore travel, ha infatti visto nelle ultime settimane l’ingresso in squadra di Diego Cavaletto a cui vengono affidati Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta e Jacopo Rumor, che seguirà il Triveneto.

I due professionisti arrivano in Spencer & Carter con l’obiettivo di dare un forte contributo alla promozione sul territorio nelle loro zone di competenza e consolidare ulteriormente i rapporti con la distribuzione che, per il broker milanese, rappresenta da sempre il canale unico di vendita.

“Con l’ingresso di Diego e Jacopo in squadra, andiamo a coprire due aree geografiche per noi strategiche, riuscendo così a presidiare tutto il Nord Italia con un Team capace di ascoltare, intercettare e dare risposta ai bisogni dei clienti – commenta il direttore commerciale, Massimiliano Masaracchia –. Siamo orgogliosi di poter contare su una rete commerciale che offra una copertura sempre più capillare del territorio nazionale, in grado di aumentare la nostra brand awareness e di fornire concreta assistenza e consulenza a tour operator e agenzie di viaggi”.

I due nuovi collaboratori si affiancano ai sales già in forza che, grazie a una squadra di sei consulenti commerciali può così contare su una presenza in tutte le area del territorio nazionale.