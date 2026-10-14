Europcar, nel 2026 cresce la domanda europea e cambiano le destinazioni

“Il 2025 è stato un anno eccezionale e il 2026 si sta rivelando positivo, con una domanda in crescita del 4-5%». Enrico Farina, commercial director di Europcar Mobility Group Italia, traccia un bilancio della stagione leggermente diverso dalle attese. “Il mercato statunitense è stato più debole del previsto e il turismo legato allo shopping, sostenuto dal Medio Oriente, ha rallentato. In compenso, abbiamo registrato un andamento molto positivo dei mercati europei”.

Le tensioni geopolitiche e i timori legati alla disponibilità di carburante hanno pesato sulle prenotazioni, che si sono concretizzate più a ridosso dell’estate. «Le durate dei noleggi si sono accorciate leggermente, con una domanda più orientata al mare». Tra le destinazioni, la Sardegna ha registrato un andamento particolarmente positivo, mentre la Sicilia ha risentito delle criticità legate all’Etna. Più contenuto il turismo nelle città d’arte per il caldo, mentre quello montano si conferma in crescita.