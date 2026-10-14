Puglia: cresce il peso del mercato estero

La Puglia porta a TTG Travel Experience 90 imprese, tra cui 5 consorzi, 8 gruppi alberghieri e 6 startup. Dal 14 al 16 ottobre, 46 postazioni B2B ospitano incontri programmati con buyer internazionali. Le giovani realtà, selezionate da Percorsi d’Impresa di Regione e ARTI, affiancano gli espositori negli incontri.
La Regione arriva in fiera forte dei risultati dell’ultima stagione: gli arrivi crescono del 2% e le presenze del 3% nei primi otto mesi del 2026, mentre Il mercato estero segna +9% negli arrivi e +11% nelle presenze, con Germania, Francia e Stati Uniti in evidenza.
“La Puglia quindi è una destinazione capace di consolidare la sua attrattività», afferma il presidente della Regione Antonio Decaro. La strategia per le aree interne punta “alla redistribuzione dei flussi, alla diversificazione dell’offerta”.
Remo Vangelista