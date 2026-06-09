Flypoint: nasce il concept ‘Next Distribution System’

“Non si tratta semplicemente di una nuova definizione, ma di una vera e propria visione: una piattaforma aperta, capace di connettere Gds, Ndc, consolidatori, compagnie aeree, contenuti speciali e nuove tecnologie all’interno di un unico ecosistema”. Così Anton Zilio, project manager di FlyPoint, spiega la nuova filosofia del prodotto.

L’idea ruota introno all’Nds, ovvero il Next Distribution System, definizione che incarna la nuova realtà della distribuzione turistica. “Negli ultimi anni il mercato della distribuzione turistica è cambiato profondamente - prosegue Zilio -. Oggi non è più sufficiente aggregare contenuti: è necessario integrarli, renderli accessibili e trasformarli in opportunità di business per le agenzie di viaggio”.

La prima parte dell’evoluzione è iniziata con la connessione diretta Ndc con Turkish Airlines. Ma entro la fine dell’anno sono previste onnessioni dirette con ulteriori compagnie aeree e fornitori di contenuti.

“Il collegamento diretto con Turkish Airlines rappresenta soltanto il primo passo di un percorso molto più ampio - aggiunge il project manager -. Stiamo già lavorando a nuove integrazioni che verranno rilasciate nei prossimi mesi e che consentiranno alle agenzie di accedere a contenuti sempre più ricchi, tariffe dedicate e servizi innovativi direttamente all’interno della piattaforma. Il nostro obiettivo è costruire un vero Next Distribution System, capace di unire in un unico ambiente tutte le opportunità offerte dalla distribuzione moderna.”

Contestualmente, FlyPoint ha lanciato anche un nuovo logo, per incarnare la sua identità.