Sono oltre cento i dipendenti della nuova sede romana del Gruppo Bluvacanze, che ha appena inaugurato gli uffici della Capitale, in Lungotevere Gassman 22.

“L’obiettivo - spiega Domenico Pellegrino, ceo del Gruppo Bluvacanze - è migliorare le sinergie tra staff, clienti e partner, fondamentali per il nostro modello di business, sia nel corporate travel che nel leisure”.

La sede ospita le tre principali entità legali del gruppo tra cui Cisalpina Tours, il cui business ha registrato una notevole accelerazione negli ultimi mesi, a dimostrazione che settore del business travel sta vivendo una forte ripresa, con previsioni che stimano il ritorno ai livelli pre-pandemia entro il 2025.

Cisalpina Tours sempre più internazionale

“L’integrazione della tecnologia è cruciale per migliorare l’esperienza dei clienti - sottolinea Pellegrino - e il nostro impegno nella formazione del personale, attraverso le Blu Academy, assicura un capitale umano altamente qualificato”.

Negli ultimi due anni, Cisalpina Tours ha accelerato il processo di internazionalizzazione, aprendo nuove sedi in diverse città del mondo, tra cui New York, Londra, Parigi e Madrid e assumendo 100 persone in 9 Paesi. L’attività del gruppo non si limita al business travel, ma attraverso la divisione Going2Italy promuove l’Italia come meta di lusso per i mercati esteri.

“Portiamo l’eccellenza italiana nel mondo - spiega Giorgio Garcea, coo di Cisalpina – offrendo esperienze su misura che riflettono il meglio del nostro Paese”.

“Il nuovo hub di Roma - ha aggiunto Domenico Pellegrino - non solo rafforza la posizione dell’azienda sul mercato italiano, ma punta anche a potenziare l’espansione internazionale attraverso tecnologie avanzate e servizi personalizzati, migliorando l’esperienza dei clienti e adattandosi alle nuove esigenze del settore”.

Il mercato del business travel verso la ripresa

Pellegrino è soddisfatto per aver “ottenuto la certificazione Iata Go Global, un riconoscimento che rafforza ulteriormente la competitività dell’azienda a livello globale”.

Secondo le previsioni della Global Business Travel Association, il settore del business travel si sta gradualmente riprendendo e dovrebbe tornare ai livelli pre-pandemia entro il 2025. Il mercato, che ha subito un rallentamento durante la pandemia, ha ripreso a crescere dal 2021 e si è stabilizzato nel 2023. Quest’anno, il budget globale per i viaggi d’affari è previsto intorno a 1,4 trilioni di dollari, avvicinandosi ai livelli record del 2019.