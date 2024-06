Il noleggio dell’auto per le vacanze estive è last minute, cosa dice l’indagine Skyscanner

L’auto per la vacanza si prenota last minute. Secondo una recente indagine condotta da Skyscanner in collaborazione con OnePoll, del 32% degli italiani che hanno già prenotato il viaggio estivo, solo un terzo ha già prenotato la propria vettura a noleggio.

Quello che emerge dall’indagine è un approccio flessibile e maggiormente orientato al last-minute da parte dei connazionali, con il 59% dei vacanzieri che finalizza il noleggio meno di 4 settimane prima della partenza; 1 su 10 (12%) ferma la prenotazione addirittura il giorno prima o il giorno stesso del viaggio.

Un terzo (30%), inoltre, afferma di non aver ancora prenotato le vacanze estive poiché ancora in cerca dell’offerta migliore.

Tra le mete con i prezzi più economici, secondo la piattaforma, Malaga, Lisbona, Siviglia, Madeira ed Heraklion.

Tra i Paesi, invece, con il miglior rapporto qualità-prezzo Albania, Irlanda, Italia, Cipro e Austria.