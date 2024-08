Prezzi in aumento, ma in maniera inferiore rispetto al resto d’Europa; servizi ricettivi e pacchetti turistici a fare da traino per il tasso di inflazione relativo ai costi per il settore; dato in controtendenza per il sistema dei trasporti (aereo, traghetto, treno), i cui prezzi hanno iniziato la parabola discendente dopo vari mesi di escalation che sembrava senza ritorno.

L’analisi

E’ questa la fotografia relativa ai prezzi nel turismo redatta da Demoskopika che fa registrare un aumento dei prezzi al consumo turistico per l’intera collettività (Nict), aumenta dello 0,8% su base mensile (cioè rispetto al mese precedente) e del 4,1% su base annua (stesso mese dello scorso anno). “Sono i servizi ricettivi e di ristorazione ad assorbire il 79,2% della crescita seguiti da servizi ricreativi e culturali (15,8%) e dai pacchetti vacanza (10,9%)”, spiega una nota della società. Andamento deflattivo, al contrario, per i servizi di trasporto con un contributo pari a -5,9 punti percentuali alla variazione tendenziale dell’inflazione turistica nel periodo osservato”.

I dati nel dettaglio

“Spostando l’analisi sulle voci di dettaglio del “paniere turistico”, spiccano per rilevanza i pacchetti vacanza (+19,5%) su base annua con in testa quelli nazionali (+29,9%) – prosegue lo studio Demoskopika -. All’interno della macro-voce dei servizi di trasporto che presenta un andamento tendenziale deflattivo (-2,2%) a registrare, inoltre, una dinamica dei prezzi al rialzo risulta principalmente il trasporto ferroviario dei passeggeri (+8,1%) mentre si contrae il trasporto aereo (-12,6%). Più contenuta, seppur più che significativa, la crescita dei prezzi dei servizi di alloggio (+4,8%) con in cima la voce dei villaggi vacanze, campeggi (+8,2%) e servizi di alloggio in altre strutture (+7,2%)”.

Per quanto riguarda infine il confronto con il resto del Vecchio Continente, nella media il tasso di inflazione è nettamente più basso rispetto all’Europa e soltanto tre Paesi sono riusciti a fare meglio di noi: Svezia, Francia e Portogallo.