È mancato all’età di 61 anni Alberto Corti, responsabile nazionale del settore Turismo di Confcommercio. Corti, figura molto nota nel mondo dei viaggi, aveva ricoperto negli anni ruoli apicali in diverse associazioni di categoria e in aziende private.

Professionista di grandi capacità, ha raccolto negli anni numerose attestazioni di stima a tutti i livelli.

Così lo ricordano i colleghi:

“Ci ha lasciato questa mattina, a 61 anni, Alberto Luigi Corti.

Alberto era una delle colonne portanti del sistema di rappresentanza di impresa nel settore turismo, stimato e ascoltato ben oltre i confini delle organizzazioni per le quali ha lavorato.

Laureato in Economia e Commercio alla Bocconi nel 1988, aveva mosso i primi passi come responsabile del centro studi Fiavet, per poi farsi valere ai vertici di importanti aziende, come direttore commerciale della Buon Viaggio Network S.p.A. dal 1993 al 1995 e direttore marketing di Univergomma S.p.A dal 1995 al 1999.

Dal 1999 al 2002 è stato coordinatore della segreteria nazionale della Fiavet e, successivamente, – dal 2002 al 2008 - ha assunto la carica di direttore generale di Astoi - Confindustria.

A maggio 2008 il ritorno nel sistema Confcommercio, come direttore generale di Federviaggio- FTO, sino a ottobre 2013, quando è stato nominato responsabile nazionale del settore turismo, carica che ha continuato a esercitare con grande competenza e totale dedizione sino all’ultimo giorno”.

Il direttore e la redazione di TTG Italia si uniscono al cordoglio per la perdita e esprimono sentite condoglianze.