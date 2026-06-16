Marocco, KTI Voyages lancia una nuova piattaforma di servizi b2b

KTI Voyages, dmc operativa in Marocco da oltre 50 anni, ha annunciato, in un evento a Milano, la preparazione del lancio di KTI Connect a partire da settembre 2026, ovvero una piattaforma b2b di nuova generazione destinata ad agenzie di viaggio, tour operator e partner internazionali.

Parte di una strategia e percorso di innovazione, la piattaforma consentirà ai professionisti di collegarsi direttamente a un ampio portafoglio di strutture alberghiere in Marocco ed effettuare prenotazioni online in tempo reale, beneficiando automaticamente delle tariffe negoziate da KTI Voyages.

Grazie all’integrazione di tecnologie IA, KTI Connect offrirà un’esperienza di prenotazione rapida, intuitiva ed efficiente, permettendo di ottimizzare i tempi di gestione e semplificare le operazioni quotidiane dei partner. Oltre all’alloggio, gli utenti potranno prenotare direttamente online anche altri servizi.

La nuova app per il viaggio

L’azienda ha sviluppato inoltre KTI App, un’applicazione intelligente che integra l’intelligenza artificiale ed è progettata per accompagnare i viaggiatori durante tutto il soggiorno in Marocco. Tramite la app è possibile per il cliente visualizzare il programma giorno per giorno, trovare notizie sulle attività, attivare l’assistenza online 24 ore su 24, comunicare direttamente con la guida o l’agenzia e, infine, prenotare e pagare attività attività, ristoranti, escursioni e servizi aggiuntivi.

Nuovi itinerari in Marocco

Fondata nel 1972 e specializzata sia nel turismo leisure sia nel settore Mice, KTI Voyages ha presentato a Milano a partner e stampa i nuovi itinerari e le regioni a maggior potenziale di sviluppo per il turismo, tra cui il Grande Sud marocchino.

KTI Voyages propone nuovi programmi che combinano Marrakech e Ouarzazate, permettendo ai visitatori di scoprire sia la celebre città, sia il territorio con la Strada delle Mille Kasbah, dove si intrecciano tradizioni berbere, oasi, villaggi fortificati e paesaggi desertici.