Mondi lontani e 'cool':le mete top per il 2025

La cartina dei viaggi 2025 torna ad allargarsi. Con la ripresa dell’Asia, la riscoperta dell’America Latina come area lontana dalle tensioni internazionali e un’Africa in rapida trasformazione, il lungo raggio sta risvegliando il desiderio di fughe attese troppo a lungo. Su TTG World, quarto e ultimo numero dell’anno del magazine di TTG Italia, tracciamo una mappa delle mete ‘più cool’ che il prossimo anno potranno soddisfare il gusto di chi vuole scoprire mondi lontani e insoliti.

A partire dal Giappone che, stando alla visibilità guadagnata nel 2024 e alla risposta ottenuta in termini di arrivi, si appresta a fare un nuovo balzo in avanti fra le mete dell’Estremo Oriente e che, alla luce dei tentativi delle amministrazioni giapponesi di limitare la concentrazione dei flussi nel triangolo compreso fra Tokyo, Kyoto e Osaka, potrebbe sorprendere con mete minori e con una maggior capillarizzazione degli itinerari verso le aree rurali.

Le altre protagoniste

Restando in Asia, approdi interessanti per chi cerca paesaggi inediti si potranno rivelare Uzbekistan e Kazakistan. Sufficientemente lontani dall’instabile contesto geopolitico del Medio Oriente, ma non così tanto da uscire dai radar dei visitatori più avventurosi, i due Paesi fremono nel voler dimostrare di essersi lasciati alle spalle le crepe sovietiche.

Mentre sul piano del budget, potrebbe sorprendere l’insolita coppia Armenia e Albania, nonostante la distanza geografica e le forti differenze culturali...

Il servizio completo su TTG World, disponibile nella digital edition