Presentato alla Camera il primo Osservatorio sull’economia sferica

Riaffermare “la centralità degli esseri umani all’interno del sistema economico-sociale”: nasce con questo obiettivo, come riassunto da Oscar di Montigny, l’economia sferica.

La dichiarazione arriva dopo la presentazione alla Camera dei Deputati del primo Osservatorio sull’economia sferica da parte di Grateful Foundation Ets, fondata e presieduta da di Montigny.

Come ripreso da una nota Ansa, l’imprenditore e divulgatore (che spesso si è occupato anche di turismo) ha spiegato: “L’obiettivo dell’iniziativa è quello di creare una piattaforma di ricerca e collaborazione tra istituzioni pubbliche e private, operatori del tessuto economico industriale, enti di ricerca e accademia, per definire l’elaborazione di un nuovo modello economico che evolva dalle strategie di circolarità ai principi di sfericità: il solo modello economico oggi possibile”.

Oscar di Montigny ha aggiunto: “La consapevolezza è che, in futuro, qualsiasi forma aggregativa di persone avrà efficacia e successo grazie soprattutto alla propria capacità di far convergere in maniera armoniosa, impattante e profittevole le tre direttrici di sviluppo evolutivo: l’innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione del potenziale umano, dalla cui aggregazione convergente ed armonioso deriva il modello rigenerativo denominato Humanovability”.