Roncalli Viaggi ottiene la certificazione di sostenibilità

L’agenzia Roncalli Viaggi ha ottenuto la certificazione Sustainable Travel Agencies dalla World Sustainability Organization, un riconoscimento del costante impegno verso la sostenibilità e la responsabilità sociale.

Roncalli Viaggi opera a Bergamo da oltre 25 anni. Glauco Auteri, general manager di Roncalli Viaggi, ha dichiarato: “Siamo da ormai due anni una società benefit e, nel nostro impegno concreto verso tutti gli aspetti correlati, abbiamo ritenuto opportuno intraprendere un percorso di certificazione ufficiale. Tra i valori che ci contraddistinguono, attribuiamo sempre più attenzione agli aspetti etici e sostenibili del nostro business attraverso una serie di azioni concrete che ora, grazie alla certificazione, potremo condurre ed attuare in modo costante e continuativo coinvolgendo attivamente anche i nostri clienti”.

La World Sustainability Organization ha ampliato la gamma di certificazioni multisettoriali con l’introduzione di un nuovo programma dedicato alle agenzie di viaggi.

La certificazione Wso per le agenzie di viaggio impone l’adesione a diversi parametri come quello che regola un minor impatto ambientale mediante la riduzione del consumo di energia, acqua e rifiuti e il riutilizzo e riciclaggio per dare nuova vita ai materiali.

Inoltre, si prescrive il rispetto delle leggi sul lavoro e sicurezza per dipendenti e collaboratori e la promozione di fornitori turistici sostenibili.

Sostegno a comunità e ambiente e almeno il 10% della programmazione dedicata a progetti sostenibili, incluso un viaggio annuale in collaborazione con la World Sustainability Foundation, costituiscono ulteriori punti cardine per ottenere la certificazione.