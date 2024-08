Le suite più care,in vetta Las Vegas:la classifica

Las Vegas, Ginevra, New York. E’ composto così il podio degli hotel più cari del mondo secondo la classifica stilata come di consueto da Forbes Italia. E la rivista cita anche quale struttura risulta al primo posto nel nostro Paese, dove si conferma il sette stelle milanese Town House Galleria di Milano, con le suite in vendita a 12mila euro al giorno.

Tornando alla classifica mondiale, come detto al vertice c’è Las Vegas con il Palms Casino Resort, rinomato anche per le numerose opere d’arte presenti all’interno del complesso e che ne aumentano il prestigio. Qui si può arrivare a 100mila dollari a notte per il superattico da 2.500 metri quadrati con tanto di pista da bowling privata (con bonus da 10mila euro da usare al casinò).

Completano poi il podio l’ Hotel Président Wilson di Ginevra, meta di diversi vip dello spettacolo, la cui suite più lussuosa può vantare una sala biliardo e un telescopio, il tutto per 80mila euro a notte, e The Mark Hotel nella Grande Mela, anche in questo caso frequentata da varie star, con una Penthouse vista Central Park da 75mila dollari.