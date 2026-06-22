Air Law Conference, nuovi rischi e soluzioni per l’aviazione civile

Decarbonizzazione, sostenibilità sociale ed economica, accesso ai traffici aerei per tutti, ma anche problemi più contingenti, come i rischi derivanti dalle continue tensioni internazionali. L’aviazione mondiale si interroga su come reagire a questi nuovi elementi di difficoltà e ne ha parlato nel corso della 13° conferenza annuale di Icao, sul tema della legislazione del trasporto aereo. Il concetto espresso dai rappresentanti dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile è chiaro: allarmi per sorvoli di droni, armi a lunga gittata e tensioni geopolitiche che esplodono improvvisamente, l’aviazione civile deve affrontare nuovi problemi e nuovi rischi.

“Abbiamo bisogno di misure più rigorose per la protezione degli aerei civili dalle minacce militari, avvertendo che il rischio di armi che prendano di mira aerei civili è in aumento in tutto il mondo” ha dichiarato nel suo intervento Salvatore Scicchitano, former president di Icao. Servono quindi legislazioni adeguate, nuovi modelli di analisi dei rischi e soprattutto nuovi protocolli su come intervenire in caso di problemi. “Auspico che ci sia il più possibile condivisione tra tutti, ma oggi il mondo dell’aviazione civile da solo non basta, deve aprirsi all’esterno, anche alle conoscenze e operatività dell’aviazione militare”, ha concluso Nicolas Rallo, direttore Europa e nord Atlantico di Icao.