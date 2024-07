Air Transat, due voli settimanali via Toronto per il Perù

Air Transat prosegue a operare sull’Italia con frequenze aumentate. Presente da 36 anni nel nostro Paese, quest’estate la compagnia offre in luglio, agosto e settembre voli non stop diretti da Roma Fiumicino giornalieri per Toronto e Montréal.

Da Roma Fiumicino una novità per l’estate 2024 riguarda poi i voli in connessione via Toronto per Lima in Perù il mercoledì e il sabato. I voli proseguiranno fino al 26 ottobre.

Da Venezia Marco Polo i voli non stop diretti sono due a settimana per Toronto martedì e sabato e due a settimana per Montréal il lunedì e venerdì.