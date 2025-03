Al via il Tbilisi-Forlì operato da Georgian Airways

Dal prossimo 24 aprile, la compagnia di bandiera della Georgia, Georgian Airways, collegherà l’aeroporto della capitale Tbilisi al Ridolfi di Forlì con un volo settimanale programmato ogni giovedì. Situata sulla linea di demarcazione tra Europa e Asia, la Georgia è considerata parte integrante dell’Asia occidentale e a Ovest è bagnata dal Mar Nero.

“Siamo felici di annunciare ufficialmente il nuovo volo diretto Tbilisi-Forlì-Tbilisi - la seconda Capitale raggiungibile dal Ridolfi, la terza destinazione internazionale assieme a Vienna e Katowice - rappresenta un indiscutibile traguardo utile a consolidare i legami tra l’Italia e la Georgia e favorire il reciproco interscambio e le molteplici opportunità di business tra i due Paesi. Grazie a questo collegamento - dice la presidenza di F.A. - i passeggeri in partenza dal Ridolfi avranno la possibilità di scoprire una delle destinazioni più affascinanti dell’area caucasica. Quanti, invece, arriveranno a Forlì potranno apprezzare l’unicità dell’offerta e dell’accoglienza Made in Romagna, ampliando la propria conoscenza della nostra regione e intensificando i contatti tra le rispettive reti d’interesse”.

Nella presentazione della rotta, la stessa Georgian Airways non ha mancato poi di sottolineare come la destinazione di Forlì sia arricchente non soltanto dal punto di vista delle connessioni in campo turistico-economico bensì quale hub di particolare prestigio in ambito sanitario-termale nonché per la sua felice collocazione al centro di un distretto dedicato al benessere della persona. L’avvio del volo Tbilisi-Forlì, conferma pertanto l’auspicio rivolto all’incremento e all’espansione delle rotte a valenza internazionale, in chiave incoming-outgoing, da parte di F.A. all’interno di un più ampio programma di sviluppo dell’intera infrastruttura aeroportuale modulato su più paradigmi.