Si chiude dopo poco più di due anni l’avventura di Andrea Gilardi presso l’aeroporto di Forlì. Il manager, che attualmente ricopre la carica di direttore generale e accountable manager sia in F.A. Srl sia in Go To Travel, lascerà la società il prossimo mese di settembre.

Gilardi era entrato nello scalo ad aprile del 2022 con il ruolo di business aviation, marketing & communication director dopo un lungo corso nel settore turistico prima in Alpitour (con una parentesi in Air Italy) e poi in Uvet, dove aveva guidato il marchio Condor in seguito all’acquisizione e poi Uvet Network come amministratore delegato.

“Il manager, al quale va il ringraziamento per il proficuo lavoro svolto in questi mesi – si legge in una nota -, stimolato dalla volontà di misurarsi in nuove sfide professionali, esce in totale armonia con l’azienda e con gli azionisti e garantirà, nelle prossime settimane, un adeguato supporto operativo e organizzativo finalizzato a dare piena continuità al percorso imprenditoriale sin qui intrapreso nonché alla più ampia valorizzazione delle risorse umane presenti in F.A. S.r.l. e in Go To Travel S.r.l.”.