Apre i battenti l’Emirates World Store a Riad

Debutta il nono punto vendita Emirates World: l’ultimo arrivo è quello di Riad, che ha appena aperto i battenti, il primo al di fuori di Dubai.

Il nuovo store di 288 mq, si legge in una nota della compagnia, rappresenta uno spazio “ispirato a una lounge”, dove i clienti “potranno pianificare il loro prossimo viaggio, ricevere consulenze personalizzate e scoprire i prodotti distintivi di Emirates attraverso display interattivi”.

Adnan Kazim, vicepresidente esecutivo e direttore commerciale di Emirates, ha dichiarato: “L’Arabia Saudita è uno dei nostri mercati più importanti e l’apertura dell’Emirates World Store a Riad riflette il nostro impegno verso il Paese. Questo store rivoluziona il modo in cui i clienti vivono il nostro brand, offrendo un servizio personalizzato, un processo di prenotazione fluido e soluzioni di viaggio pensate su misura per le loro esigenze”.

Nel negozio di Riad, i visitatori possono esplorare i prodotti di bordo distintivi di Emirates, come la lounge dell’A380 e la suite di Prima Classe, e ricevere consulenze personalizzate dal personale di viaggio Emirates per la pianificazione dell’itinerario, l’acquisto dei biglietti o qualsiasi altra necessità.