Armenia, Moldavia e Macedonia del Nord: 3 nuove rotte Wizz Air da Bari

Wizz Air apre 3 nuove rotte internazionali dal Karol Wojtyla di Bari. Si tratta di collegamenti per Erevan (Armenia), Chișinãu (Moldavia) e Skopje (Macedonia del Nord).

Questa tripla inaugurazione, che sottolinea l’importanza della Puglia nelle strategie di crescita della compagnia, trasforma Bari in un vero e proprio crocevia strategico per l’area del Mediterraneo. La rotta per Erevan è stata inaugurata il 26 ottobre e opera con due frequenze settimanali (mercoledì e domenica); i voli per Chișinãu, partiti oggi, vengono operati tre volte a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì); quelli per Skopje, anch’essi partiti oggi, saranno operati due volte a settimana (lunedì e venerdì).

L’aggiunta di queste tre capitali europee apre nuove prospettive di viaggio per i passeggeri pugliesi, con collegamenti dal forte valore storico e culturale.

Il lancio di queste rotte non si limita a soddisfare i flussi turistici, ma risponde in modo significativo anche alle esigenze dei viaggi VFR, ossia quelli relativi alle visite di amici e famigliari.