Barbuda: inaugurato il nuovo aeroporto

Barbuda ha ufficialmente un nuovo aeroporto. Lo scalo, che è costato 14 milioni di dollari, è stato inaugurato lo scorso 3 ottobre.

Come riporta travelpulse.com, la pista dell’aeroporto misura circa 1.850 metri, rispetto ai 500 del vecchio aeroporto di Codrington. Questo aprirà la possibilità di operare sulla meta per aerei di dimensioni maggiori.

Gli arrivi per via aerea ad Antigua e Barbuda sono cresciuti del 17% nei primi otto mesi del 2024, quando sono arrivati quasi 230mila visitatori. ll dato rappresenta una crescita del 13% rispetto ai dati record del 2019, che era stato l’anno migliore in assoluto.