Binter consolida i collegamenti per le Canarie

A un anno dall’ingresso nel corridoio Madrid-Canarie, Binter festeggia una crescita del mercato complessivo dei passeggeri 25% da quando la compagnia è arrivata nella capitale, dove ha messo a disposizione un’offerta di oltre 770 mila posti.

In questo primo anno, la compagnia aerea ha effettuato oltre 5 mila operazioni tra l’aeroporto di Madrid e gli aeroporti di Tenerife Norte e Gran Canaria, con una media di 112 voli settimanali

D’altro canto, come riporta Hosteltur, spiccano gli accordi della compagnia aerea con istituzioni pubbliche per promuovere la mobilità, come quello rivolto ai giovani canari tra i 12 e i 30 anni in possesso di tessera giovani, che hanno diritto a uno sconto aggiuntivo del 10% sui viaggi aerei.

Dagli aeroporti delle isole Canarie, Binter offre 16 collegamenti giornalieri con orari adattati ai diversi profili dei viaggiatori, mantenendo un tasso di regolarità del 99,7%.