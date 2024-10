Boeing a caccia di liquidità: in arrivo 10 miliardi di dollari

Un’iniezione di liquidità in arrivo nelle casse di Boeing. Il costruttore ha annunciato di aver raggiunto un accordo con quattro colossi bancari - Bank of America, Citibank, Goldman Sachs e JP Morgan - per ottenere una linea di credito da 10 miliardi di dollari.

Secondo quanto si apprende da simpleflying.com, i termini dell’intesa imporrebbero a Boeing di pagare lo 0,5% dell’importo nominale di ciascun anticipo effettuato ai sensi dell’accordo, nonché di versare una commissione compresa tra lo 0,5% e l’1% sull’importo complessivo degli anticipi in sospeso e sugli impegni previsti dal contratto.

L’accordo con gli istituti di credito si rivela cruciale nelle more dell’acquisizione di Spirit AeroSystem, ma anche per risollevare l’azienda sui mercati finanziari. La carenza di liquidità potrebbe, infatti, far scivolare il suo ranking a livello junk, costringendola al Chapter 11.