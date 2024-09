Delta Air Lines rafforza la sua presenza in Italia con un nuovo volo diretto da Roma a Minneapolis, previsto per l’estate 2025. Il collegamento, che partirà il 23 maggio 2025 con una frequenza di quattro voli a settimana, si aggiunge alle attuali rotte Delta da Roma verso New York Jfk, Atlanta, Detroit e Boston, ampliando le connessioni tra la capitale italiana e gli Stati Uniti.

Oltre al nuovo volo, Delta aumenterà le frequenze tra Roma e Atlanta, offrendo fino a tre voli giornalieri durante l’orario estivo 2025.

Matteo Curcio, senior vice president di Delta per l’Europa, ha sottolineato “l’importanza strategica dell’Italia per la compagnia nel 2025”, mentre Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma, ha evidenziato come “il nuovo volo contribuisca alla crescita dell’aeroporto Leonardo da Vinci, che registra un significativo aumento del traffico intercontinentale”.