Emirates in Colombia con i collegamenti per Bogotà via Miami

La Colombia si collega per la prima volta con il Medio Oriente attraverso la rotta Bogotà-Miami-Dubai di Emirates. Il vettore ha infatti aggiunto la città al suo network di oltre 140 destinazioni, espandendo la rete sudamericana a quattro mete e raggiungendone 19 nelle Americhe.

Otto suite in First Class

Il volo giornaliero via Miami è operato con un Boeing 777, che offrirà ai passeggeri anche un trattamento premium, facendo di Emirates la prima compagnia aerea a proporre servizi di First Class sulla tratta tra Miami e Bogotà. L’aereo dispone di otto suite private in First Class, 42 poltrone reclinabili in Business e 304 posti in Economy.

“I nuovi voli - sottolinea Nabil Sultan, EVP Passenger Sales and Country Management di Emirates - diventeranno un canale per incrementare i flussi commerciali, migliorare l’accesso al mercato e aprire percorsi di investimento in diversi settori tra la Colombia e gli Emirati Arabi Uniti. Siamo inoltre entusiasti di fornire i nostri servizi premium tra Miami e Bogotà e di introdurre per la prima volta un’offerta di First Class su questa rotta”.



Gli orari

Il volo giornaliero EK213 di Emirates decolla da Dubai alle 2,15 e atterra a Miami alle 10,05, per poi ripartire da Miami alle 12,05 e arrivare a Bogotá alle 14.55. Il volo di ritorno EK214 di Emirates parte da Bogotá alle 17,19, atterrando a Miami alle 22.15.

Da Miami il decollo è alle 00.45 del giorno successivo, per atterrare a Dubai alle 23.

Grazie al recente accordo di codeshare con Avianca i clienti di Emirates che viaggiano dalla sua rete e da Dubai via Madrid, Barcellona o Londra Heathrow possono volare direttamente verso tre punti della Colombia e godere di una connettività senza interruzioni. I voli in codeshare che saranno disponibili per i clienti includono Madrid per Bogotá, Medellin o Cali; Barcellona per Bogotá e Londra Heathrow per Bogotá.